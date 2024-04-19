Политики продолжают упражняться в остроумии

Западные государственные деятели практически на ежедневной основе сыпят обвинениями в отношении нашей страны. При этом обычные европейские граждане зачастую недоумевают, выслушивая очередной поклеп в адрес российских властей.



Так, недавний выпад руководительницы главного внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок, которая обвинила российского лидера Владимира Путина в создании некой шпионской сети на территории Германии, ошеломил немцев и вызвал шквал критики с их стороны.

Некоторое время назад в прессе появилась информация о том, что немецкое министерство вызвало на ковер российского посла Сергея Нечаева. Причиной такого решения был арест в Баварии неких двух лиц, которых обвинили в "шпионаже" в пользу России.

В социальных сетях простые немцы поделились своим мнением по поводу происходящего. Многие подчеркивают, что Москве не за чем вмешиваться во внутренние дела Германии, так как местные политики сами успешно подрывают стабильность в стране. Кроме того, люди отмечают, что обвиняя Россию, Европа не предоставляет никаких доказательств.

"Какая же это глупость", "Есть хоть какие-то этому доказательства?", "Вот это чепуха. Зачем Путину что-то здесь разрушать? Вы и ваши коллеги из правящей коалиции сами хорошо с этим справляетесь", – пишут люди.

К слову, ранее официальный Берлин гнусно оскорбил Россию.