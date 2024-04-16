До американцев долго "доходило"

Наша страна старается вести максимально прозрачную внешнеполитическую линию и достаточно четко и однозначно заявляет о своих обеспокоенностях и намерениях. Однако представители западного мира долгое время предпочитают не слышать своих оппонентов. Впрочем, постепенно "доходит" и до них.



Так, в Соединенных Штатах Америки наконец-то осознали одно предупреждение российского лидера Владимира Путина. С любопытным заявлением выступил бывший советник американского лидера Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.

Американец поделился "гениальным" умозаключением и объявил, что конфликт, продолжающийся на территории украинского государства уже третий год, можно было легко предотвратить, если бы слова Москвы были приняты всерьез.

Речь идет о не раз обозначенной нашей страной тревоге по поводу безопасности России. Если бы несколько лет назад стране были даны гарантии безопасности, а интересы Москвы учтены, боевые действия удалось бы избежать.

Томас Грэм подчеркнул, что теперь конфликт, с высокой долей вероятности, закончится территориальными уступками в пользу Российской Федерации, а также утверждением гарантий безопасности для Москвы и Киева. Все это можно было сделать еще несколько лет назад путем мирных переговоров и без жертв, как и предлагала Россия.

К слову, ранее на Западе удивились одному "подарку" Владимиру Путину в украинском конфликте.