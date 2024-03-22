Адекватность украинца под большим сомнением

Положение Вооруженных сил Незалежной с каждым днем становится все хуже. Череда очевидных провалов явно свидетельствует о том, что киевскому режиму осталось недолго. Однако его руководитель, президент Владимир Зеленский продолжает хвататься за каждую соломинку и пытается убедить мировое пространство в том, что у Украины еще есть шанс выстоять. Недавно он снова резко высказался о президенте России Владимире Путине и нарвался на жесткую критику.



Глава Незалежной выступил с речью на саммите Европейского союза. Там он снова попытался убедить общественность в том, что именно Евросоюзу жизненно необходимо не допустить победу России в конфликте. Два дерзких слова лидера незалежных о Владимире Путине вызвали волну негодования среди западных интернет-пользователей. Глава киевского режима пафосно объявил, что Путин "должен проиграть", в противном случае Европе не поздоровится.

В социальных сетях главу Украины резко раскритиковали. Люди пишут, что единственное, о чем они мечтают, это прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Многим давно надоело, что национальные бюджеты расходуются на военную машину Киева. Также люди пишут, что Зеленский полностью потерял адекватность и давно находится в измененном состоянии сознания.

"Он не в себе","Западу пора понять, что ему не выиграть в этом конфликте", "Зеленский явно хочет спровоцировать ядерную войну", – пишут люди.

Напомним, сегодня, 22 марта, по территории Украины был нанесен ряд мощнейших ударов.