Путин раскритиковал назвавшего людей "упертыми" губернатора Моора

Президенту не понравились слова чиновника

Во время совещания с членами правительства, которое состоялось 17 апреля, президент Владимир Путин отчитал губернатора Тюменской области Александра Моора за высказывание о жителях региона.

Глава области в шутку назвал "самыми упертыми" людей, которые отказываются от эвакуации в связи со схождением паводка. Это не понравилось Путину, который одернул Моора и строго указал, что это было некорректно.

"Не надо так о людях, не надо. Послушайте меня, не смешно", – сказал глава России.

Он отметил, что видит старания губернатора, понимает, как тяжело работать в существующей обстановке и что все не досыпают и устали. Однако Путин указал, что у людей есть веские причины не соглашаться на эвакуацию – они боятся за свое имущество, дома. И в такой ситуации нужно убедить их, что обо всем позаботятся.

Ранее стало известно, что в Тюменской области вышла из берегов река Алабуга. Местные власти сообщили, что стихию еле сдерживает противопаводковая дамба. Дополнительно ее укрепляют добровольцы.