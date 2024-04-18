Немцы совсем забыли уроки истории

О том, что в западных странах активно переписывают историю, известно уже давно. Европейские и американские политики всеми силами стараются стереть из памяти тот факт, что именно советский солдат избавил мир от фашистской заразы. В Берлине дошли до того, что объявили о своем нежелании видеть представителей России в церемонии памяти узников нацизма. Такое гнусное оскорбление правопреемницы СССР переходит все разумного.



О позиции официального Берлина рассказала представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова. Дипломат сообщила, что российское посольство в столице Германии получило уведомление, сообщающее, что немецкая сторона не желает видеть представителей России на памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей.

"Мы считаем, что это и есть уничтожение исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина", – обозначила позицию Москвы российский дипломат.

Захарова напомнила, что именно наши дипломаты многие десятилетия работали на то, чтобы сохранить память о жертвах фашизма, теперь же от их "нежелательного" присутствия хотят избавиться на самом высоком уровне.

К слову, ранее стало известно о позоре русофобствующего немецкого канцлера Олафа Шольца в Китае.