Названо условие войны между Россией и Германией

Берлин пока отказывается от радикального шага

Отправка Украине немецких дальнобойных ракет Taurus может привести к началу войны между Россией и Германией, поскольку такой шаг сделает страну фактическим участником конфликта. Об этом пишет издание Compact.

Дело в том, что использование Taurus требует непосредственного размещения немецких солдат в зоне запуска, поскольку украинцы будут не в состоянии программировать и отправлять ракеты – для обучения этому потребуется, как минимум, несколько месяцев. Дополнительно будет необходимо задействовать немецкие истребители, поскольку они выпускают ракеты в определенной точке, чтобы они по указанной траектории долетели до места назначения и не попали на радары.

"Ракеты Taurus более эффективны, чем британские и американские ракеты средней дальности, поскольку они летают на более чем 500 км и обладают вдвое большей разрушительной силой", – указано в статье.

Если немецкие ракеты будут задействованы для ударов по Крымскому мосту, то Россия непременно нанесет ответ по территории Германии, указывают обозреватели. По их мнению, украинцам категорически не стоит передавать Taurus, поскольку не получится до конца проконтролировать их использование в конфликте с Россией и избежать роковых ошибок.

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