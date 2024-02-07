Новое русское оружие "Настасья" показало отличную эффективность

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Важное событие произошло в военной сфере. В нашей стране прошла презентация опытного образца нового беспилотника-конвертоплана, который получил звучное и красивое название "Настасья".
Об этом рассказали представители Обуховского завода концерна "Алмаз-Антей", отмечает телеканал "360". Сообщается, что новое русское оружие уже продемонстрировало отличные результаты. Дрон способен разгоняться на внушительную скорость, взлетает и приземляется в вертикальном положении, несет полезную нагрузку до 3 килограммов.
Представители производителя подчеркнули, что главным достоинством новейшей разработки является возможность ретранслировать сигнал в радиусе 100 километров.
На беспилотный летательный аппарат установили самолетное крыло. Такая модернизация даст дрону возможность летать со скоростью до 100 километров в час на большие расстояния. На новое оружие возлагают большие надежды, характеристики дрона говорят о его высокой эффективности.
К слову, ранее в Польше призвали быть готовыми к войне с Россией.
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