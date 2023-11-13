Россия готовится выпускать крылатое супероружие

Новейшая техника станет грозой врага

Развернувшиеся на международной арене события привели к тому, что вопросы обеспечения армии мощным оружием вышли на первый план. Российские конструкторы стараются сделать все для того, чтобы удовлетворить потребности наших бойцов. Так, было объявлено о подготовке к выпуску первых образцов современных истребителей Checkmate.



Как сообщает информационный ресурс URA.RU, соответствующими новостями с журналистами поделились представители госкорпорации "Ростех". Легкий, при этом мощный и эффективный истребитель пятого поколения обещает стать настоящей грозой врага.



Отмечается, что по результатам проделанных работ в проект были внесены корректировки, основанные на полученной за предстоящий период информации и испытаниям. За счет этого удалось скорректировать сроки первого вылета, отмечает телеканал "360".



Представители госкорпорации сообщили, что сегодня, 13 ноября, конструкторская документация была отправлена на завод-изготовитель, стартовала подготовка производства первых образцов мощных российских истребителей. Такую информацию публикует издание "Свободная пресса". Checkmate является первым в нашей стране однодвигательным самолетом пятого поколения.



К слову, ранее стало известно, что Вашингтон планирует устроить взбучку Китаю из-за России и Ирана.

