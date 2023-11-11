Вашингтон устроит взбучку Китаю из-за России и Ирана

Поднебесной пообещали "жесткий разговор"

Несмотря на стремительно падающий вес Соединенных Штатов Америки на международной арене, вашингтонская администрация продолжает считать себя чуть ли не властителем мира. Так, "большого брата" очень не устраивает поведение Китайской Народной Республики.



В прессе появилась информация о том, что американский лидер Джо Байден готовит жесткую взбучку своему китайскому коллеге Си Цзиньпину. В частности, Вашингтон хочет переговорить с Пекином по поводу его связей с Москвой и роли в конфликте, продолжающемся на территории украинского государства.



Так, Байден хочет устроить китайскому лидеру "жесткие переговоры", в которых затронет все ключевые вопросы взаимодействия двух стран, выскажет свое негативное отношение к укреплению сотрудничества между Россией и Китаем, а также обсудит связи Поднебесной с Ираном. Особое внимание будет уделено попытке надавить на Пекин с тем, чтобы он заставил Иран не вмешиваться в дела на Ближнем Востоке, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.



К слову, ранее также стало известно о мощной хакерской атаке на крупнейший китайский банк ICBC. Об этом сообщает телеканал "360".



Напомним, ранее стало известно о панических настроениях в Белом доме из-за главы России Владимира Путина.

