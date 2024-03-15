NI: у США имеется ответ для России в случае ядерного удара

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Журналист The National Interest и ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу считает, что Запад должен со всей серьезностью воспринять заявление Владимира Путина о возможности использования ядерного вооружения. В ходе недавнего выступления российский лидер указал, что Россия обладает самой передовой атомной триадой.
Как уточнил обозреватель, в тот момент глава РФ указал на способность Москвы запустить атомное оружие с земли, водной поверхности, а также в воздушном пространстве. Таким образом, обладающая подобными возможностями держава формирует для себя возможности для самого лучшего сдерживания, так как имеет в запасе "второй удар", которым можно воспользоваться при внезапном нападении.
Журналист указал, что при ядерном конфликте с Соединенными Штатами последние ударят межконтинентальными ракетами с атомных субмарин, курсирующих по всему земному шару.
"Во время холодной войны, когда обстановка с Советским Союзом была весьма напряженной, ВВС США имели в распоряжении стратегические бомбардировщики, вооруженными боеголовками, и были готовы ответить противнику в случае его непредвиденной атаки. Той стороне нужно дать понять, что первый удар не останется безнаказанным", – пишет журналист.
При этом не следует забывать, что Россия обладает самыми крупными запасами вооружения. По оценкам западных аналитиков, у РФ в запасе более 5,6 тыс. боеголовок.
Атламазоглу напомнил, что в распоряжении РФ – одиннадцать ядерных субмарин с баллистическими ракетами, а также стратегическая авиация дальнего следования.
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