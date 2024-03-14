Названо новое оружие ВС РФ, которое скоро "удивит" ВСУ

В стране случился качественный скачок в военной промышленности

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич стал участником программы "Полный контакт" Владимира Соловьева. Он рассказал о новом российском оружии, которое расширит дальность нанесения ударов.

По его словам, в последнее время в России произошел качественный скачок в военной промышленности.

"Появились новые унифицированные планирующие межвидовые бомбы, которые могут сбрасываться с самолетов или запускаться с реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" или "Смерч"", – заявил Клинцевич.

Подобное вооружение в перспективе позволит расширить дальность и диапазон ударов в зоне спецоперации и "удивить" ВСУ. Также, среди прочего, российская армия стала чаще использовать баллистические ракеты "Искандер".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что российское супероружие стало настоящим кошмаром для украинской армии.