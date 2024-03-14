Названо новое оружие ВС РФ, которое скоро "удивит" ВСУ

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Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич стал участником программы "Полный контакт" Владимира Соловьева. Он рассказал о новом российском оружии, которое расширит дальность нанесения ударов.
По его словам, в последнее время в России произошел качественный скачок в военной промышленности.
"Появились новые унифицированные планирующие межвидовые бомбы, которые могут сбрасываться с самолетов или запускаться с реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" или "Смерч"", – заявил Клинцевич.
Подобное вооружение в перспективе позволит расширить дальность и диапазон ударов в зоне спецоперации и "удивить" ВСУ. Также, среди прочего, российская армия стала чаще использовать баллистические ракеты "Искандер".
Ранее "Утро.ру" сообщало, что российское супероружие стало настоящим кошмаром для украинской армии.
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