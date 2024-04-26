Представителю Лондона неожиданно потребовалось посетить Узбекистан

Англосаксы продолжают активно заниматься антироссийской деятельностью. Недавно глава британского королевства совершил ряд неожиданных визитов. Ему вдруг потребовалось осуществить турне по странам Центральной Азии, а также заглянуть в Монголию. Истинные мотивы такого путешествия раскрыли в Москве.



Заместитель руководителя главного внешнеполитического ведомства нашей страны Михаил Галузин подчеркнул, что британский министр Дэвид Кэмерон во время своих визитов главной целью ставил нанести нашей стране максимальный ущерб. Лондонская администрация спит и видит, как бы оторвать от России ее исторических союзников.

Российский дипломат подчеркнул, что в Узбекистане, который связан теплыми и взаимовыгодными отношениями с Россией, хорошо понимают, зачем к ним приезжал британский министр. Представители западного мира продолжают вести нечестную игру и стараются настроить другие страны против России, особенно рьяно они обрабатывают союзников нашей страны.

"Цель – нанести России максимальный ущерб. Цель – это оторвать Россию, оторвать от России ее традиционных зарубежных партнеров, союзников", – подчеркнул высокопоставленный дипломат.

К слову, ранее стало известно об ударе Японии в спину России.