МИД РФ: цель визита Кэмерона в Узбекистан - оторвать от России ее союзников

"Максимальный ущерб": в России раскрыли цель странного визита главы МИД Британии
Фото: www.unsplash.com
Представителю Лондона неожиданно потребовалось посетить Узбекистан

Англосаксы продолжают активно заниматься антироссийской деятельностью. Недавно глава британского королевства совершил ряд неожиданных визитов. Ему вдруг потребовалось осуществить турне по странам Центральной Азии, а также заглянуть в Монголию. Истинные мотивы такого путешествия раскрыли в Москве.

Заместитель руководителя главного внешнеполитического ведомства нашей страны Михаил Галузин подчеркнул, что британский министр Дэвид Кэмерон во время своих визитов главной целью ставил нанести нашей стране максимальный ущерб. Лондонская администрация спит и видит, как бы оторвать от России ее исторических союзников.

Российский дипломат подчеркнул, что в Узбекистане, который связан теплыми и взаимовыгодными отношениями с Россией, хорошо понимают, зачем к ним приезжал британский министр. Представители западного мира продолжают вести нечестную игру и стараются настроить другие страны против России, особенно рьяно они обрабатывают союзников нашей страны.

 "Цель – нанести России максимальный ущерб. Цель – это оторвать Россию, оторвать от России ее традиционных зарубежных партнеров, союзников", – подчеркнул высокопоставленный дипломат.

К слову, ранее стало известно об ударе Японии в спину России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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