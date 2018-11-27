Россия получит дюжину бесшумных подлодок

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Со следующего года Россия начнет заменять проверенные "Варшавянки" проекта 636.3 на более современные субмарины. Несмотря на модернизацию, советские подлодки не обладают теми передовыми технологиями, которые применяют в настоящий момент на Западе.
Как заявил глава ВМФ Владимир Королев в интервью газете "Красная Звезда", в 2019 г. будет заказано не менее 12 малошумных подлодок проекта 677 "Лада". Ранее их критиковали за несоответствие техническим характеристикам и, в частности, за слабую силовую установку.
Однако субмарину отправили на доработку и решили в итоге довести проект до конца. По мнению экспертов, новая подлодка нужна, так как "Варшавянка", хоть она и оборудована новыми двигателями и вооружена грозными "Калибрами", является по современным меркам достаточно шумной.
Новая "Лада" компактнее, имеет современные виброизоляторы. На лодке предусмотрено противогидролокационное оборудование нового поколения. Вооружение аналогичное – крылатые "Ониксы" и "Калибры", прекрасно зарекомендовавшие себя в Сирии.
Россия оперирует дизель-электрическими подлодками в Балтийском и Черном море, где запрещено использование атомных субмарин. В последнее время в связи с обострением отношений НАТО и России роль небольших подлодок, вооруженных неядерным эффективным оружием, сильно возросла.
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