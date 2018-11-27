Россия получит дюжину бесшумных подлодок

"Ладам", которых критиковали за слабый движок, готовят большое будущее

Со следующего года Россия начнет заменять проверенные "Варшавянки" проекта 636.3 на более современные субмарины. Несмотря на модернизацию, советские подлодки не обладают теми передовыми технологиями, которые применяют в настоящий момент на Западе.

Как заявил глава ВМФ Владимир Королев в интервью газете "Красная Звезда", в 2019 г. будет заказано не менее 12 малошумных подлодок проекта 677 "Лада". Ранее их критиковали за несоответствие техническим характеристикам и, в частности, за слабую силовую установку.

Однако субмарину отправили на доработку и решили в итоге довести проект до конца. По мнению экспертов, новая подлодка нужна, так как "Варшавянка", хоть она и оборудована новыми двигателями и вооружена грозными "Калибрами", является по современным меркам достаточно шумной.

Новая "Лада" компактнее, имеет современные виброизоляторы. На лодке предусмотрено противогидролокационное оборудование нового поколения. Вооружение аналогичное – крылатые "Ониксы" и "Калибры", прекрасно зарекомендовавшие себя в Сирии.

Россия оперирует дизель-электрическими подлодками в Балтийском и Черном море, где запрещено использование атомных субмарин. В последнее время в связи с обострением отношений НАТО и России роль небольших подлодок, вооруженных неядерным эффективным оружием, сильно возросла.