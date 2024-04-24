Родные не могут связать с женой замминистра обороны Иванова

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После новости о задержании замминистра обороны Тимура Иванова родственники не могут связаться с его бывшей супругой Светланой Захаровой. Известно, что пара подала на развод в 2022 году.
Где сейчас находится женщина – неизвестно. До этого в СМИ появлялись сведения, что она проживает вместе с детьми в Европе, а также имеет израильское гражданство.
"Она могла быть задержана вместе со своим мужем, однако эта информация проверяется, и официально это не подтверждено", – сообщили источники.
Захарова также известна под фамилиями Маниович и Иванова. Она вместе с отцом замминистра является владельцем компании "Кристалл Девелопмент" и имеет долю в фирме по предоставлению рекламных услуг.
По данным осведомителей, Иванов официально не признал свою вину в деле о взятке в особо крупном размере. Его взяли правоохранители в собственном кабинете вечером 23 апреля. Следователи продолжают проводить расследование, опрашивая возможных участников преступной деятельности замминистра – не исключено, что возбужденное против него дело может стать многоэпизодным.
Вместе с Ивановым был арестован и его близкий друг Сергей Бородин, который владел 18 компаниями. До этого он и Захарова были учредителями фирмы, занимавшейся выдачей потребительских кредитов.
Как известно, Тимур Иванов ранеее входил в список самых богатых военных в России.
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