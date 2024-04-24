ТАСС: Иванов давно находился в разработке правоохранителей

Что известно о задержании одного из самых богатых военных России
Тимур Иванов. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ему может грозить до 15 лет тюрьмы

Заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сколько именно собирался получить военный – не сообщается, однако известно, что это не менее 1 млн рублей. Максимальное наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободны.

Министр обороны Сергей Шойгу и президент Владимир Путин в курсе задержания. По данным источников в правоохранительных органов, Иванов давно находился в разработке. Еще днем вторника замминистра присутствовал на коллегии ведомства.

Известно, что Иванов занимался работой департаментов строительства, планирования и координации обустройства войск. Он руководил деятельностью по обеспечению военных жилым фондом, а также подведомством по управлению ипотечной системы жилобеспечения. Дополнительно замминистра отвечал за планирование закупок в гособоронзаказах. На должности он находился с 2016 года.

В 2019 году Тимур Иванов возглавил рейтинг богатейших силовиков в России. Его семейный доход за предыдущий год достиг почти 138 млн рублей. Женой военного, по данным Forbes, является известная светская львица Светлана Захарова. 

Ночь замминистра обороны провел в изоляторе временного содержания, в среду следствие намеренно просить суд арестовать подозреваемого. Основной интригой будет место рассмотрения дела – если следствие окажется военным, его будут слушать в 235-ом гарнизонном военном суде Москвы, а если гражданским, то в Басманном. 

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