Скандал в семье: раскрыты отношения Чернышева и дочери Заворотнюк

По Анастасии нанесли подлый удар

Петр Чернышев и Анна Заворотнюк практически не говорят публично о том, что происходит внутри их семьи. Поклонники лишь косвено догадываются о том, какие отношения складываются между ними. Анна категорически отказывается поздравлять отчима с праздниками и практически не говорит о фигуристе. Поговаривают, что этому предшествовал серьезный разлад в их отношениях еще до того, как у Анастасии обнаружили смертельную болезнь.

Таролог Марианна Абравитова утверждает, что проблемы между ними возникли еще 15 лет назад. Тогда Анне не понравился избранник матери – девочка посчитала, что Чернышев имеет меркантильные интересы и категорически отказывалась принимать его в семью.

"Она до сих пор его подозревает и считает, что у фигуриста исключительно корыстный интерес", – утверждает таролог.

По ее словам, в самом начале отношений Чернышева и Заворотнюк Анна наговорила будущему отчиму немало оскорбительных вещей. Фигурист прощать девушку отказывается, поэтому навсегда вычеркнул ее из своей жизни. С тех пор они испытывают друг к другу исключительно отвращение.

Абравитова утверждает, что переживания из-за размолвки между дочерью и избранником нанесли удар по здоровью Анастасии Заворотнюк, что в немалой степени сыграно на развитии у нее рака. Она пыталась забирать весь негатив у Петра и Анны, но в итоге не смогла справиться с его последствиями.

Ранее СМИ сообщили, что после продолжительного лечения актрису выписали из больницы.