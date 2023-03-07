Скандал в семье: раскрыты отношения Чернышева и дочери Заворотнюк

Скандал в семье: раскрыты отношения Чернышева и дочери Заворотнюк
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
По Анастасии нанесли подлый удар

Петр Чернышев и Анна Заворотнюк практически не говорят публично о том, что происходит внутри их семьи. Поклонники лишь косвено догадываются о том, какие отношения складываются между ними. Анна категорически отказывается поздравлять отчима с праздниками и практически не говорит о фигуристе. Поговаривают, что этому предшествовал серьезный разлад в их отношениях еще до того, как у Анастасии обнаружили смертельную болезнь.

Таролог Марианна Абравитова утверждает, что проблемы между ними возникли еще 15 лет назад. Тогда Анне не понравился избранник матери – девочка посчитала, что Чернышев имеет меркантильные интересы и категорически отказывалась принимать его в семью.

"Она до сих пор его подозревает и считает, что у фигуриста исключительно корыстный интерес", – утверждает таролог.

По ее словам, в самом начале отношений Чернышева и Заворотнюк Анна наговорила будущему отчиму немало оскорбительных вещей. Фигурист прощать девушку отказывается, поэтому навсегда вычеркнул ее из своей жизни. С тех пор они испытывают друг к другу исключительно отвращение.

Абравитова утверждает, что переживания из-за размолвки между дочерью и избранником нанесли удар по здоровью Анастасии Заворотнюк, что в немалой степени сыграно на развитии у нее рака. Она пыталась забирать весь негатив у Петра и Анны, но в итоге не смогла справиться с его последствиями.

Ранее СМИ сообщили, что после продолжительного лечения актрису выписали из больницы.

Источник: Woman.ru
новости партнеров
По теме

"Большую войну проиграют": названа новая уязвимость США перед Россией

Отношения между странами ухудшаются

Россия обрушила ракетный "дождь" на позиции ВСУ у Донецка: видео

Уничтожено два пункта дислокации ВСУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей