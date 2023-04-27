"Красавица была, и что с ней сейчас": болезнь сильно изуродовала Заворотнюк

Курс рубля
- Для рубля наступил "Судный день" - экономист
- Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару
- Плохое будущее валюты РФ: когда курс доллара дорастет до 100 рублей
Последние годы только близкие люди видели Анастасию Заворотнюк, которая старается бороться с тяжелой болезнью. Знаменитости поддерживают жизнь с помощью дорогостоящего экспериментального лечения, которое в итоге серьезно сказалось на внешности артистки. Как сейчас она выглядит, доподлинно неизвестно, но люди рассказывают, что звезда сильно прибавила в весе.
Ее бывший однокурсник Сергей Шнырев утверждает, что друзья и знакомые стараются поддерживать Заворотнюк в ее борьбе. Он отметил, что родственники не хотят привлекать к ней лишнего внимания. Однако артист видел, что сейчас стало со звездой "Моей прекрасной няни".
"Вы представьте: такая невероятная красавица была, и что с ней сейчас... Думаю, это понятно: болезнь никого не красит", – заявил он.
По словам Шнырева, сейчас Анастасия не может показаться перед людьми в таком виде.
Бойцы РФ продолжают громить противника