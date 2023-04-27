"Красавица была, и что с ней сейчас": болезнь сильно изуродовала Заворотнюк

"Красавица была, и что с ней сейчас": болезнь сильно изуродовала Заворотнюк
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда стала практически неузнаваемой

Последние годы только близкие люди видели Анастасию Заворотнюк, которая старается бороться с тяжелой болезнью. Знаменитости поддерживают жизнь с помощью дорогостоящего экспериментального лечения, которое в итоге серьезно сказалось на внешности артистки. Как сейчас она выглядит, доподлинно неизвестно, но люди рассказывают, что звезда сильно прибавила в весе.

Ее бывший однокурсник Сергей Шнырев утверждает, что друзья и знакомые стараются поддерживать Заворотнюк в ее борьбе. Он отметил, что родственники не хотят привлекать к ней лишнего внимания. Однако артист видел, что сейчас стало со звездой "Моей прекрасной няни".

"Вы представьте: такая невероятная красавица была, и что с ней сейчас... Думаю, это понятно: болезнь никого не красит", – заявил он.

По словам Шнырева, сейчас Анастасия не может показаться перед людьми в таком виде. 

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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