Президент отдал несколько важных распоряжений для спасения Заворотнюк

Врачи раскрыли подробности

Любимая многими россиянами актриса Анастасия Заворотнюк уже четыре года сражается с онкологией. Родные не подтверждали информацию о болезни, только источники в больнице или знакомые выдавали подробности. И, согласно их информации, у артистки глиобластома – довольно агрессивный вид рака, при котором выжить удается единицам.

Однако дочь знаменитости Анна регулярно радует поклонников приятными новостями: Заворотнюк жива, она продолжает лечение и смотрит за тем, как растет ее младшая дочь. Все заботы о семье взял на себя Петр Чернышев, с которым, судя по всему, старшая наследница артистки не особо поддерживает отношения.

Фигурист продолжает работать в постановках Татьяны Навки, которая признавалась, что пытается помогать Чернышеву в сложной семейной ситуации как может. И, как утверждают врачи, к делу даже подключили главу государства.

По слухам, президент Владимир Путин отдал несколько важных распоряжений для спасения Заворотнюк. Отчасти, это помогает сохранять жизнь артистки в течение стольких лет. Медики утверждают, что в случае с онкологией мозга крайне важен мультимодальный подход.

"У Заворотнюк все контролируется", – признался специалист.

Ранее Петр Чернышев впервые показал, как выглядит его дочка Мия.