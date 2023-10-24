Скандальное заявление дочки Заворотнюк о родине привело россиян в бешенство

Скандальное заявление дочки Заворотнюк о родине привело россиян в бешенство
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Неосторожные слова девушки вызвали широкий резонанс

На фоне международных событий у многих жителей нашей страны понятным образом обострилось чувство патриотизма. Также резко усилилось внимание к поступкам публичных личностей. Недавние слова блогерши и модели Анны Заворотнюк не на шутку разозлили россиян.

Дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк давно и плотно обосновалась в солнечных Объединенных Арабских Эмиратах. Девушка прекрасно чувствует себя в жаркой стране, хотя периодически прилетает на родину.

Анна вернулась в Россию, чтобы пообщаться с родными и передохнуть от жаркого климата. Некоторое время спустя в социальных сетях она сообщила, что возвращается обратно в курортное государства и неосторожно объявила, что считает его своей "второй родиной".

Такие слова сильно задели россиян, которые удивляются тому, как быстро именитые граждане нашей страны обзаводятся "вторыми отчизнами". В социальных сетях девушку засыпали ироническими комментариями.

"Как легко у них появляется новая родина. Они вообще знают значение этого слова?", – пишут возмущенные пользователи Сети.

К слову ранее соседка рассказала о внешности онкобольной Анастасии Заворотнюк.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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