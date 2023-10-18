"Не имеете права рассуждать о маме": Анна Заворотнюк чуть не подралась за семью

Актриса вспомнила тот случай, когда дочка высказала обидчику все, что о нем думает

Наследники Анастасии Заворотнюк росли в любящей семье. Петр Чернышев был так сильно очарован своей возлюбленной, что никто никогда не заговаривал в доме о "чужих детях". Спортсмен принимал всех как родных. Да и сама супруга считала семью своим приоритетом.

И Анна, и Майкл полностью отвечали маме взаимностью на ее любовь. Конечно, горячо доказывали недоброжелателям их неправоту, если те переходили на личности. Несколько лет назад сама Настя вспоминала, как маленькую Аню вызвал в школе директор. И заявил, что ему не слишком по душе поведение матери-актрисы.

"Говорит ей: "Знаешь, кажется, неправильно у тебя мама себя ведет". Семилетняя дочка ответила: "Не имеете права рассуждать о поведении моей мамы", – вспоминала Заворотнюк в разговоре с журналистами.

Гордая родительница знает, что наследники защищали ее таким образом еще с ранних лет. И, конечно, уже тогда имели свое собственное мнение.

А ранее соседка онкобольной Заворотнюк рассказывала, как недуг изменил внешность актрисы.