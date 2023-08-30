Десятки миллионов: сколько зарабатывает муж онкобольной Заворотнюк

Десятки миллионов: сколько зарабатывает муж онкобольной Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Петр Чернышев тянет все расходы на себе

В мае 2019 года Россию потрясла страшная новость – у звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк через год после родов нашли рак мозга, глиобластому. Актриса сразу пропала с радаров, а о ее состоянии и внешности начали стремительно распространяться жуткие сплетни. С тех пор вот уже четыре года Заворотнюк не появляется на публике  и не ведет соцсети, а семья держит подробности о ней в строжайшем секрете. 

Поговаривали, что из-за дорогостоящего лечения в семье Анастасии Заворотнюк начались проблемы с финансами. Все-таки лечение онкологии обходится людям в копеечку, да еще какую. Тем более, лечится звезда в частных клиниках, а не в государственных бесплатных стационарах. Все расходы для обеспечения лечения и жизни семьи тянул муж актрисы фигурист Петр Чернышев, который, казалось, день и ночь работает ради спасения супруги. 

По некоторым данным, муж Заворотнюк получает во время работы от 500 тысяч рублей до полутора миллионов в день. Кроме того, у него есть школа фигурного катания.

В Сети появлялись слухи о том, что школа Чернышева работает себе в убыток, на сайте судебных приставов всплывали данные о задолженностях фирмы. Но сейчас дела у мужа Заворотнюк обстоят гораздо лучше. Выручка школы за прошлый год составила 62 миллиона рублей, а прибыль – 1,5 миллиона.

Ранее "Утро.ру" писало о том, почему Петр Чернышев не желает общаться с детьми Анастасии Заворотнюк. 

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От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Источник: Звездач • Требует проверки
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