Пошли наперекор: почему Чернышев не желает общаться с детьми Заворотнюк

Пошли наперекор: почему Чернышев не желает общаться с детьми Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вероятно, дело в том, что падчерица нарушила его правило

Как известно, последние несколько лет Анастасия Заворотнюк и ее близкие переживают нелегкие времена. В 2019 году стало известно, что у звезды "Моей прекрасной няни" обнаружили онкологию. С тех пор об актрисе и ее состоянии нет никаких новостей.

Как это часто бывает, подобная скрытность порождает огромное количество слухов. Общественность не перестает судачить как о здоровье знаменитости, так и о ее семье. Нередко объектом для сплетен становится и супруг артистки Петр Чернышев. 

Последние годы фигурист много работает, чтобы обеспечивать жену и маленькую дочь, и почти не появляется на публике. С детьми Анастасии Заворотнюк, дочерью Анной и сыном Майклом, спортсмена тоже не застать. Если нежелание Чернышева выходить в свет вполне объяснимо, то его отстраненность от наследников жены многим кажется странной.

Поговаривают, якобы Петр не может найти общий язык с детьми Анастасии и даже не разрешает им жить с ними в одном доме. Недавно близкие собрались вместе по случаю вручения диплома сына актрисы. Однако фигурист на общем снимке не появился. В результате слухи о возможном разладе в семье разгорелись с новой силой.

В поиске причин, которые могли привести к разногласиям, поклонники приходят к самым разным выводам. Некоторые считают, что в семье звезды "Моей прекрасной няни" все хорошо. А другие убеждены, что Петр Чернышев не желает общаться с детьми жены, потому что те пошли ему наперекор.

Как известно, у актрисы и спортсмена есть общая дочь Мила, появившаяся на свет в 2018 году. Знаменитые родители показывали дочь всего несколько раз, а затем приняли решение скрывать ее от публики. Но старшая дочь актрисы Анна, как считают некоторые, могла нарушить правило отчима и таким образом его прогневить.

"Анна выставляла фото с младшенькой сестрой. Может быть обиделся", – процитировали одну из пользовательниц Popcake. 

Впрочем, что бы ни говорили сплетники, принимать их слова за чистую монету не стоит. Ведь близкие Анастасии Заворотнюк никак не комментируют слухи, а значит, они могут быть ложными.

Фоторепортаж
Заворотнюк бросила мужа
Елена Корикова и Дмитрий Липскеров. Фото: utro.ru Даниил Спиваковский и Анна Ардова. Фото: utro.ru Анастасия Макеева и Петр Кислов. Фото: utro.ru
Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов. Фото: utro.ru Джуна Давиташвили и Игорь Матвиенко. Фото: utro.ru Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф. Фото: GLOBAL LOOK press
Источник: Popcake • Требует проверки
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