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Заворотнюк бросила мужа

Елена Корикова и Дмитрий Липскеров. Фото: utro.ru Даниил Спиваковский и Анна Ардова. Фото: utro.ru Анастасия Макеева и Петр Кислов. Фото: utro.ru
Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов. Фото: utro.ru Джуна Давиташвили и Игорь Матвиенко. Фото: utro.ru Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф. Фото: GLOBAL LOOK press
Артистка и телеведущая подала на развод сама

Наши звезды перещеголяли заграничных коллег по короткой семейной жизни. И потеснили даже певицу Шер, браки которой продолжались несколько дней. В последних числах июня 1975 г. она разошлась с первым мужем – партнером по шоу Санни, спустя три дня вышла замуж за музыканта Грегга Оллмана, н 10 июля подала на развод и с ним. Наши знаменитости расставались с супругами и быстрее.

Одной из таких стала и "прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк. В первый раз она была женой немецкого бизнесмена Олафа Шварцкопфа. Он предложил ей руку и сердце через три дня после знакомства. После свадьбы супруги уехали за границу. Через месяц в семье начали вспыхивать ссоры, и спустя еще столько же Анастасия поняла, что жить с мужем больше не сможет, вернулась в Россию и собрала документы на развод. Брак был расторгнут через год.

Джуна Давиташвили и Игорь Матвиенко. Фото: utro.ru

Самая короткая семейная жизнь оказалась у продюсера группы "Иванушки International" Игоря Матвиенко и известной целительницы Джуны, она длилась... сутки и только на бумаге. На развод подала жена. Сама Джуна рассказывала, что пошла в ЗАГС на спор, пытаясь доказать брату, что выйдет замуж. А Матвиенко недавно сообщил, что до регистрации брака они общались как друзья, и Игорь часто приходил к целительнице домой, где все время находились многие артисты. Как-то раз Джуна заявила, что Игорь Николаев сделал ей предложение, а потом добавила, что ей нравится Матвиенко, и предложила пожениться. А молодой композитор, не думая, согласился: "был совершенно балбес", отметил продюсер. Через две недели после этого они расписались.

Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов. Фото: utro.ru

Певица Наталья Ветлицкая, которую называли секс-символом российской эстрады в 90-е, часто влюблялась. Одного из таких увлечений вылилось в брак с исполнителем Женей Белоусовым. Артисты поженились 1 января 1989 года. И некоторые их коллеги говорили, что чувства у молодых возникли "под большим новогодним градусом". Десять дней артисты выглядели очень счастливыми и праздновали свадьбу с шампанским, но уже вечером 10 января сильно разругались и разъехались по разным квартирам. А на утро подали на развод.

Анастасия Макеева и Петр Кислов. Фото: utro.ru

Свой скоропалительный юношеский брак Анастасия Мавкеева и Петр Кислов называют юношеской ошибкой. Бурный роман вспыхнул спустя несколько месяцев после знакомства на съемках сериала "Сеть". Они были молодыми, горячими, и побежали в ЗАГС "в каком-то угаре", вспоминал актер. Только очень быстро молодожены поняли, что они совершенно разные люди. И после одной бурной ссоры решили пожить отдельно. На этом семейная жизнь длиной в семь месяцев и закончилась. 

Даниил Спиваковский и Анна Ардова. Фото: utro.ru

Даниил Спиваковский и Анна Ардова год просто дружили, а потом  у них вспыхнул роман. В начале второго курса будущие актеры поженились. Снимали комнату в коммуналке, позже переехали в дворницкую. Семейная жизнь протекала бурно. Во время одной из ссор Даниил вылил на Анну ведро воды. Девушка ушла и не вернулась. Это случилось за месяц до годовщины свадьбы. Официальный развод Анна и Даниил оформили лишь через несколько лет. 

Елена Корикова и Дмитрий Липскеров. Фото: utro.ru

Так же, чуть меньше года, продлился и бракЕлены Кориковой и Дмитрия Липскерова. Их роман был стремительным. Они спешно поженились, но очень быстро поняли, что настоящей семьи у них не получится. По слухам, одной из причин стали жуткая ревность Кориковой и ее сложный характер. Актриса могла быть милой и вести себя как стерва. Да и ее мать постоянно вмешивалась в супружескую жизнь, и мужчина не выдержал. 

Полина ДОРОЖКИНА
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