Родственница тяжелобольной Заворотнюк скрывается от огромных долгов - СМИ

Родственница тяжелобольной Заворотнюк скрывается от огромных долгов - СМИ
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Племянницей актрисы интересуются коллекторы

32-летняя племянница тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Полина, пишут медиа, переживает явно не самые лучшие времена. Несколько лет назад она еще появлялась в выпусках передачи своей звездной тети, однако затем вдруг пропала с радаров.

Оказалось, что такие причины у Полины действительно были. Она успела накопить немало долгов – ей интересуются коллекторские агентства, требующие вернуть сумму.

Непонятно, из-за чего образовалась задолженность. СМИ пишут, что Полина не слишком открыта в социальных сетях, в отличие от своей двоюродной сестры Анны, ставшей вслед за матерью звездой в Интернете. Более того, нет ни одного совместного фото Полины с ее звездным семейством.

Впрочем, пишут "Аргументы и Факты", штрафы игнорирует и мама тяжелобольной актрисы Валентина Борисовна. В отношении родительницы Анастасии также ведутся многочисленные разбирательства в суде.

Сама Полина очутилась в поле зрения СМИ еще несколько лет назад – как раз тогда, когда стало известно о страшном диагнозе, который медики поставили Насте. В тот момент медиа начали "копать" и выяснили, что ее наследница Анна доставляла в подростковом периоде немало проблем родителям. Заявилась на свадьбу матери с желанием выразиться – пришла в готическом наряде с огроменным крестом на груди.  

К слову, Анастасия прекрасно ладила с племянницей – задаривала подарками и брала с собой в поездки. 

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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