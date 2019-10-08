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Образ няни Вики, который Анастасия Заворотнюк мастерски воплотила на экране, настолько запомнился зрителям, что они ненароком сопоставляли звезду со своей героиней. Однако в жизни артистка предпочитает элегантные наряды, а не кричащие, безвкусные и вульгарные платья и мини-юбки.
Но бывают и исключения. Впрочем, идеальная фигура Анастасии позволяет ей носить абсолютно любую одежду. Что актриса и делает.
Ведь главное, как этот наряд преподнести. Даже самые спорные образы Заворотнюк умело дополняет улыбкой.
При этом большинство ее луков несомненно смотрятся выигрышно. Вечерние платья в пол с перьями и стразами, пестрые мини, строгие костюмы, – Заворотнюк не боится экспериментов в одежде, она всегда остается женственной. По словам артистки, она всегда выбирает наряды по настроению.
А когда попала на телеэкран в качестве ведущей, то они стали более утонченными. Особую любовь красотка питала в свое время к глубоким декольте.
А после рождения третьего ребенка звезда сериала "Моя прекрасная няня" начала отдавать предпочтение простым лаконичным фасонам, разбавляя образ нежными аксессуарами.
Тем не менее неизменным оставалось одно – очарование жгучей брюнетки. Ее сравнивают с самыми красивыми женщинами мира.
Одним Заворотнюк напоминает, Монику Белуччи, другим – Сальму Хайек. Поклонники артистки, которые пристально следят за состоянием ее здоровья, ждут от Анастасии новых интересных ролей.
Слухи о болезни 48-летней актрисы появились в середине сентября, напоминает "СвободнаяПресса". При этом информация поступала самая разная. Сначала все чаще поступали пугающие новости о безнадежном состоянии Заворотнюк. Позже СМИ писали, что у звезды все-таки есть шансы на выздоровление.
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