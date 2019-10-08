Стиль звезды сериала "Моя прекрасная няня" не оставлял никого равнодушным

Образ няни Вики, который Анастасия Заворотнюк мастерски воплотила на экране, настолько запомнился зрителям, что они ненароком сопоставляли звезду со своей героиней. Однако в жизни артистка предпочитает элегантные наряды, а не кричащие, безвкусные и вульгарные платья и мини-юбки.

Но бывают и исключения. Впрочем, идеальная фигура Анастасии позволяет ей носить абсолютно любую одежду. Что актриса и делает.

Ведь главное, как этот наряд преподнести. Даже самые спорные образы Заворотнюк умело дополняет улыбкой.

При этом большинство ее луков несомненно смотрятся выигрышно. Вечерние платья в пол с перьями и стразами, пестрые мини, строгие костюмы, – Заворотнюк не боится экспериментов в одежде, она всегда остается женственной. По словам артистки, она всегда выбирает наряды по настроению.

А когда попала на телеэкран в качестве ведущей, то они стали более утонченными. Особую любовь красотка питала в свое время к глубоким декольте.

А после рождения третьего ребенка звезда сериала "Моя прекрасная няня" начала отдавать предпочтение простым лаконичным фасонам, разбавляя образ нежными аксессуарами.

Тем не менее неизменным оставалось одно – очарование жгучей брюнетки. Ее сравнивают с самыми красивыми женщинами мира.

Одним Заворотнюк напоминает, Монику Белуччи, другим – Сальму Хайек. Поклонники артистки, которые пристально следят за состоянием ее здоровья, ждут от Анастасии новых интересных ролей.

Слухи о болезни 48-летней актрисы появились в середине сентября, напоминает "СвободнаяПресса". При этом информация поступала самая разная. Сначала все чаще поступали пугающие новости о безнадежном состоянии Заворотнюк. Позже СМИ писали, что у звезды все-таки есть шансы на выздоровление.

