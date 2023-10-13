Соседка о внешности онкобольной Анастасии Заворотнюк: "Почти не узнать"

Соседка о внешности онкобольной Анастасии Заворотнюк: "Почти не узнать"
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com/
Некогда яркая, эффектная актриса очень изменилась

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" больше трех лет сражается с раком мозга. Анастасия Заворотнюк совершенно перестала выходить в свет, под прицел фото– и видеокамер за эти три года старается не попадать. Поэтому почти никто не знает, как сегодня выглядит красавица-актриса.

Сама Заворотнюк собственное состояние и ход лечения не комментирует. Молчат и ее близкие: муж и дети не рассказывают, ни как себя чувствует жена и мама, ни как продвигается борьба с тяжелым недугом. Поклонники искренне переживают за любимицу и желают ей выздоровления.

О том, как изменилась внешность актрисы, поведала соседка по дому, видевшая, как сиделка вывозила Анастасию в коляске на улицу. Женщина призналась, что Заворотнюк трудно узнать: она сильно поправилась, поэтому черты лица "поплыли" и поменялись. От прежней красавицы остался только умный и острый взгляд, сейчас искаженный страданиями.

Муж "прекрасной няни", фигурист Петр Чернышев, заботится о любимой жене и предпринимает все усилия для ее выздоровления. Анастасия лечится и в российских клиниках, и в американских, периодически летая в США на те или иные процедуры.

Напомним, что недавно налоговики закрыли бизнес больной актрисы из-за длительной неуплаты налогов.

Источник: Popcake.tv ✓ Надежный источник
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