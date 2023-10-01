Врач объяснил тенденцию к омоложению рака

Организм не успевает адаптироваться к новым раздражителям

Ученые утверждают, что онкологию стали чаще находить у людей до 50-летия. Врач-онколог Евгения Черемушкина объяснила, с чем это может быть связано. 

По словам специалиста, основной причиной можно считать скорость изменения внешней среды – все происходит так стремительно, что человеческий организм попросту не успевает приспасабливаться, провоцируя рост числа заболеваний. В их числе – бесплодие и рак как одни из способов регулировки человеческой популяции.

"Рака желудка у ребенка не было не так давно, поэтому, что будет дальше, можем только догадываться", – подытожила она в беседе с "Пятым каналом". 

Ранее специалисты рассказали, какие продукты полезны для печени и сердца.

Источник: Пятый канал
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