Какой продукт снижает риск развития инфаркта

Хозяйкам стоит взять на вооружение аппетитные блюда

Как известно, болезни сердца – настоящий бич современности. Часто даже молодые и спортивные люди страдают от инфарктов. К сожалению, нередко этот недуг приводит к летальному исходу. Болезнь всегда лучше предупредить, чем пытаться от нее избавиться. Пересмотр домашнего меню станет серьезным подспорьем для повышения качества и продолжительности жизни.



Западные эксперты давно изучают этот вопрос и рассказали о продуктах, которые защищают сердечно-сосудистую систему. Оказалось, таким суперпродуктом являются бобовые. Согласно результатам проведенных исследований, ежедневное употребление блюд из бобовых способно снизить риск развития инфаркта на целых 38%. Это очень хороший показатель, который нельзя игнорировать.



Более того, чечевица, бобы, нут, фасоль и другие бобовые благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, питают мышечную ткань и в целом оказывают благоприятное воздействие на работу организма.



Эксперты советуют присмотреться к этому продукту и включить его в ежедневный рацион. Правильное питание – залог здоровой и долгой жизни. Тем более, что из этих продуктов можно приготовить много очень вкусных блюд.

