От какой температуры можно умереть

Терапевт дала развернутый ответ

В осенний период люди традиционно сталкиваются с инфекционными заболеваниями и часто страдают от недугов. В этом вопросе необходимо быть очень внимательным. Нужно следить за своим организмом и фиксировать все симптомы заболевания. Опытный терапевт Галина Аксенова рассказала, от какой температуры человек может отдать Богу душу.



Как известно, нормой является эталон 36,6. Однако показатели могут колебаться в некоторых случаях от 36 до 37 градусов. В этом диапазоне температура также считается нормальной. Разумеется, важно сравнивать обычные показатели человека с температурой, когда он приболел.



Опытный терапевт сообщила, что бить тревогу пора, если столбик ртути или электронный градусник показывает отметку, превышающую 40 градусов. При температуре 42 градуса человек может умереть, так как запускается процесс разрушения белков в организме.



Уже при температуре выше 40 градусов происходит тепловой удар, который приводит к сбою нервной системы и всех органов в целом. Разумеется, если такие показатели появились на градуснике, нужно незамедлительно вызывать скорую помощь.

