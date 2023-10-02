Какая болезнь вызывает постоянный голод

Недуг можно выявить по непреодолимой тяге к холодильнику

Иногда люди испытывают острое желание побольше поесть и никак не могут с ним справиться. Даже после наступления насыщения человек продолжает закидывать в себя продукты. Как подчеркнул известный российский диетолог Евгений Арзамасцев, такое поведение может быть симптомом серьезного заболевания.



Конечно, трубить тревогу нужно, когда проблемы с питанием четко заметны. Нередко девушки набрасываются на холодильник после продолжительной диеты. В этом тоже нет ничего полезного, однако вряд ли можно тревожиться о серьезных заболеваниях. В любом случае, все решения должен принимать лечащий врач.



В то же время, когда человек регулярно поедает больше продуктов, чем ему необходимо, и при этом не может утолить чувство голода, пора обратиться к специалисту. Такой симптом может сигнализировать о весьма неприятном заболевании – сахарном диабете.



Дело в том, что при инсулинорезистентности клетки лишены необходимого питания, что приводит организм к стремлению постоянно потреблять еду. Он старается защититься на будущее и превращает полученные калории в жировой запас. При появлении подобных симптомов нужно срочно обратиться к врачу.

