Какая болезнь вызывает постоянный голод

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Иногда люди испытывают острое желание побольше поесть и никак не могут с ним справиться. Даже после наступления насыщения человек продолжает закидывать в себя продукты. Как подчеркнул известный российский диетолог Евгений Арзамасцев, такое поведение может быть симптомом серьезного заболевания.
Конечно, трубить тревогу нужно, когда проблемы с питанием четко заметны. Нередко девушки набрасываются на холодильник после продолжительной диеты. В этом тоже нет ничего полезного, однако вряд ли можно тревожиться о серьезных заболеваниях. В любом случае, все решения должен принимать лечащий врач.
В то же время, когда человек регулярно поедает больше продуктов, чем ему необходимо, и при этом не может утолить чувство голода, пора обратиться к специалисту. Такой симптом может сигнализировать о весьма неприятном заболевании – сахарном диабете.
Дело в том, что при инсулинорезистентности клетки лишены необходимого питания, что приводит организм к стремлению постоянно потреблять еду. Он старается защититься на будущее и превращает полученные калории в жировой запас. При появлении подобных симптомов нужно срочно обратиться к врачу.
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