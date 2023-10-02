Этот напиток может избавить от множества болезней

Этот напиток может избавить от множества болезней
Фото: unsplash.com
Он обладает чудодейственными свойствами

Чай считается одним из самых полезных напитков в природе. Он помогает в работе сердца, сосудов, благоприятно влияет на уровень холестерина. При этом его сорт особого значения не имеет. 

Специалисты утверждают, что чай способствует процессам похудения, он может избавить человека от холестериновых бляшек. Также напиток качественно улучшает мозговые функции. 

Дело в том, что в его составе есть вещество L-теанин, которое способствует улучшению концентрации и снабжению орагнизма энергией, сообщает Нева.Тудей

Другие полезные бонусы от употребления чая – расслабление, нормализация работы кишечника и системы ЖКТ в целом.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом чая, который может в один миг укрепить иммунитет.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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