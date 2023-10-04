Любимое блюдо многих россиян оказалось одним из самых вредных

Чем остается баловать себя, непонятно

Мясо с мясными продуктами – основа питания большинства населения. Практически всегда продукт в виде куриного мяса, свинины или говядины присутствует на столе людей. Однако далеко не все знают о реальном вреде таких продуктов.

По словам диетолога Маргариты Королевой, в мясе содержатся минеральные вещества, трудноизвлекаемые из других продуктов, множество витаминов.

А вот избыток мяса провоцирует уже любой "про-онкологический проект". Пожилые люди при наличии хронических болячек и проблем с метаболизмом должны ограничить себя в употреблении красного мяса из-за переизбытка аминокислоты метионина (иначе клетки не будут успевать осваивать все компоненты).

Безопаснее всего, указывает диетолог, употреблять мясо птицы, рыбу и полезные гарниры с овощами и зеленью, передает "Радио 1". А вот самое переработанное мясо в виде полуфабрикатов с пельменями и прочим можно считать самым вредным. Лучший выбор – натуральное мясо, пишет RT.