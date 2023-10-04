О чем говорит желтая кожа: ответ онколога многим не понравится

О чем говорит желтая кожа: ответ онколога многим не понравится
007 David Parry/www.globallookpress.com
Игнорировать постоянные боли в животе нельзя

Один из наиболее агрессивных видов онкологии – рак поджелудочной железы. Недуг относится к быстро прогрессирующим заболеваниям, которые весьма непросто вылечить, указывает онколог, хирург Иван Карасев.

Специалист отмечает, что на такую проблему часто указывает желтоватый оттенок кожи и склер.

"Желтизна может быть симптомом опухоли головки поджелудочной железы", – приводит "Общественная служба новостей" заявление эксперта. 

Выведение этого органа из строя сразу бьет по пищеварению и гормональной системе. Поэтому игнорировать боли в районе живота игнорировать нельзя – иначе ощущения могут распространиться на спину и усилиться при принятии горизонтального положения.

Как пишут медиа, в противном случае состояние может ухудшаться после приема пищи. А в сидячем положении синдром заметить не так просто.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

На кухонном столе среди еды: появились кадры лишения Бузовой девственности

Страсть, похоть и желание!

Два любимых продукта россиян взлетят в цене

Закупиться впрок не удастся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей