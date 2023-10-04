О чем говорит желтая кожа: ответ онколога многим не понравится

Игнорировать постоянные боли в животе нельзя

Один из наиболее агрессивных видов онкологии – рак поджелудочной железы. Недуг относится к быстро прогрессирующим заболеваниям, которые весьма непросто вылечить, указывает онколог, хирург Иван Карасев.

Специалист отмечает, что на такую проблему часто указывает желтоватый оттенок кожи и склер.

"Желтизна может быть симптомом опухоли головки поджелудочной железы", – приводит "Общественная служба новостей" заявление эксперта.



Выведение этого органа из строя сразу бьет по пищеварению и гормональной системе. Поэтому игнорировать боли в районе живота игнорировать нельзя – иначе ощущения могут распространиться на спину и усилиться при принятии горизонтального положения.

Как пишут медиа, в противном случае состояние может ухудшаться после приема пищи. А в сидячем положении синдром заметить не так просто.