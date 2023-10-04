Почему опасно дышать над картошкой

Почему опасно дышать над картошкой
Фото: www.unsplash.com
Традиционный метод лечения может привести к беде

Народная медицина пользуется особой популярностью в нашей стране. Многие люди с недоверием относятся к изобилию таблеток и предпочитают лечиться, как им завещала бабушка. Однако такой подход к жизни может закончиться весьма плачевно.

Так, опытный врач, педиатр Ольга Татаркина обратила внимание на всем известный метод лечения простудных заболеваний с помощью ингаляции. Наверно каждый хоть раз в жизни, но успел подышать над картошкой. Такой способ пользовался особенной популярностью у наших бабушек и дедушек.

Татаркина подчеркнула, что народные медицинские эксперименты в целом обладают рядом серьезных минусов и таят опасность. Например, ингаляция над картошкой может привести к серьезному ожогу слизистой. Особенно это опасно для малышей.

А если ребенок случайно перевернет кастрюлю, то травмирование кожного покрова обеспечено. Кроме того, горячий пар способен привести к спазму бронхов и затруднить дыхание. Более того, вдыхание паров от картошки может быть опасно из-за наличия вредных веществ, которые могут раствориться в воде при варке этого овоща.

К слову, ранее россиянам рассказали, какой продукт очень полезен для печени.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник

Глава Минобороны ФРГ пришел в бешенство из-за одного вопроса о России

Немец прилюдно потерял самообладание

МИД РФ врезал потерявшей берега Молдавии

Кишинев продолжает антироссийскую политику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей