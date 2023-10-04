Почему опасно дышать над картошкой

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Народная медицина пользуется особой популярностью в нашей стране. Многие люди с недоверием относятся к изобилию таблеток и предпочитают лечиться, как им завещала бабушка. Однако такой подход к жизни может закончиться весьма плачевно.
Так, опытный врач, педиатр Ольга Татаркина обратила внимание на всем известный метод лечения простудных заболеваний с помощью ингаляции. Наверно каждый хоть раз в жизни, но успел подышать над картошкой. Такой способ пользовался особенной популярностью у наших бабушек и дедушек.
Татаркина подчеркнула, что народные медицинские эксперименты в целом обладают рядом серьезных минусов и таят опасность. Например, ингаляция над картошкой может привести к серьезному ожогу слизистой. Особенно это опасно для малышей.
А если ребенок случайно перевернет кастрюлю, то травмирование кожного покрова обеспечено. Кроме того, горячий пар способен привести к спазму бронхов и затруднить дыхание. Более того, вдыхание паров от картошки может быть опасно из-за наличия вредных веществ, которые могут раствориться в воде при варке этого овоща.
К слову, ранее россиянам рассказали, какой продукт очень полезен для печени.
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