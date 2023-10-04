Назван неожиданный способ борьбы с метеозависимостью

Врач дал полезный совет всем, кто страдает из-за прихода осени

Перепады температуры, давления довольно часто могут оказывать неприятное влияние на состояние человека. И хотя медицина официально не признает метеозависимость, врачи с существованием такой закономерности не спорят, а, напротив, дают советы, как с этим бороться.

Врач общей практики Мария Беляева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" утверждает, что чаще всего перепады температуры сказываются на пациентах с ревматоидным артритом – у них начинаю чаще болеть суставы. Также бывают различные осложнения на сердечно-сосудистую систему.

"Для лучшей адаптации к погодным изменениям рекомендую соблюдать простые правила: чаще бывайте на улице, выполняйте легкие физические упражнения, держите баланс между работой и отдыхом", – назвала она неожиданный способ борьбы с метеозависимостью.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как поднять иммунитет осенью.

Источник: Подмосковье сегодня

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