Назван неожиданный способ борьбы с метеозависимостью

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Перепады температуры, давления довольно часто могут оказывать неприятное влияние на состояние человека. И хотя медицина официально не признает метеозависимость, врачи с существованием такой закономерности не спорят, а, напротив, дают советы, как с этим бороться.
Врач общей практики Мария Беляева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" утверждает, что чаще всего перепады температуры сказываются на пациентах с ревматоидным артритом – у них начинаю чаще болеть суставы. Также бывают различные осложнения на сердечно-сосудистую систему.
"Для лучшей адаптации к погодным изменениям рекомендую соблюдать простые правила: чаще бывайте на улице, выполняйте легкие физические упражнения, держите баланс между работой и отдыхом", – назвала она неожиданный способ борьбы с метеозависимостью.
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