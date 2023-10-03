Как поднять иммунитет осенью: названы три эффективных продукта

Как поднять иммунитет осенью: названы три эффективных продукта
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Ведущая программы про здоровье озвучила, чем можно заменить покупные витамины

Иммунной системе приходится много работать. Особенно это касается осеннего периода. Она должна всегда быть в боевой готовности, чтобы сразу среагировать на начавшуюся болезнь или появление патогенов. Чтобы справляться со своей "работой", иммунитет должен получать сбалансированное питание, включающее полезные для него продукты.

Конечно, на иммунитет влияют разные факторы, в том числе неправильный отдых, депрессии, недосыпание, вредные привычки, болезни. Но нельзя не учитывать важность продуктов, которые мы употребляем.

Ведущая популярной программы "Здоровье с Еленой Малышевой" считает, что бороться с осенними простудами вполне можно домашними методами, обходясь без дорогих аптечных витаминов. Она назвала три суперпродукта, которые помогут развить иммунитет и сделать его сильным, что немаловажно в разгар осени. К тому же они стоят буквально копейки и прекрасно хранятся.

Так, например, отлично влияют на иммунитет осенью банальные специи или овощи из ближайшего магазина. Они по карману даже имеющим скромный достаток. Лучшими продуктами, укрепляющими иммунную систему, по мнению Елены Малышевой, являются красный перец, имбирь и лук.

Ранее другие специалисты-медики рекомендовали вспоминать осенью про старый добрый чеснок.

Источник: Жить здорово! ✓ Надежный источник
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