Почему клонит в сон: все из-за отдельных продуктов

Срочно меняйте рацион

Употребление еды с высоким содержанием углеводов вызывает ощущение сонливости из-за воздействия на организм, утверждает эндокринолог Наталия Тананакина.

За счет таких продуктов в организме резко повышается уровень сахара, после чего резко падает. Отсюда и желание поспать.

"Такие продукты включают сладости, белый хлеб, пасту, белый рис и картофель. Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды", – высказалась специалист.

Поэтому, отмечает специалист, необходимо помнить об употреблении магния, чтобы чувствовать на протяжении всего дня энергию и спокойно спать – это орехи, семена, шпинат, авокадо, бананы и темный шоколад.