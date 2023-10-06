Почему клонит в сон: все из-за отдельных продуктов

Почему клонит в сон: все из-за отдельных продуктов
Ute Grabowsky/photothek.net via/www.globallookpress.com
Срочно меняйте рацион

Употребление еды с высоким содержанием углеводов вызывает ощущение сонливости из-за воздействия на организм, утверждает эндокринолог Наталия Тананакина.

За счет таких продуктов в организме резко повышается уровень сахара, после чего резко падает. Отсюда и желание поспать.

"Такие продукты включают сладости, белый хлеб, пасту, белый рис и картофель. Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды", – высказалась специалист.

Поэтому, отмечает специалист, необходимо помнить об употреблении магния, чтобы чувствовать на протяжении всего дня энергию и спокойно спать – это орехи, семена, шпинат, авокадо, бананы и темный шоколад.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник

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