Малышева назвала способ справиться с низким давлением

Малышева назвала способ справиться с низким давлением
Елена Малышева. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Помогут два проверенных действия

Телетерапевт Елена Малышева вместе с кардиологом Германом Гандельманом рассказала о двух действиях, которые обязательны при низком давлении.

При понижающемся скачке необходимо выпить жидкость, чтобы увеличить циркуляцию крови. Как только озаботились восполнением объемов, садитесь или ложитесь с приподнятыми ногами, если вы испытываете резкое падение давления для оттока крови в сердце и мозг.

Плохо, если эти действия не помогли улучшить самочувствие. В таком случае незамедлительно вызовите медика, который уже определит точную причину.

Учитывайте, что кровь застаивается в нижних конечностях – поэтому ее необходимо разгонять в такой позе. После этого давление, как правило, замеряется. Если показатели до сих пор занижены, а человек чувствует себя нормально, можно не переживать. Однако при ухудшении состояния требуется незамедлительная медицинская помощь.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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