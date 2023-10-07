Чем опасна жвачка: эксперт поведал о последствиях проглатывания этого продукта

Чем опасна жвачка: эксперт поведал о последствиях проглатывания этого продукта
Фото: unsplash.com
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Оксфордский профессор клинической гастроэнтерологии предупредил о возможных последствиях, которые последуют, если проглотить баблгам

Саймон Тревис развенчал миф о том, что если проглотить жевательную резинку, то она окаменеет и семь лет пролежит в желудке. Он предположил, что это, скорее всего, выдумки, придуманные родителями в попытке отучить детей от вредной привычки, которую мамы и папы очень не любят.

Также проглоченная жвачка, вопреки слухам, никак не склеивает внутренние органы, так что зря этого боятся многие потребители. Конечно, резинка, попавшая в желудок, и в самом деле не будет перевариваться, но никакого реального вреда организму нанести не сможет. Как и многие другие непищевые предметы, она просто выйдет самым естественным путем.

Единственный вариант, при котором жвачка действительно может нанести настоящий вред, это если ее проглотит младенец или если ребенок сможет за раз проглотить огромное количество резинки. В этом случае она вполне может вызвать в кишечнике непроходимость. Но по заверениям профессора, подобного случая злоупотребления жевательной резинкой он не наблюдал ни разу за три десятилетия своей гастроэнтерологической практики. Сложно представить себе ребенка, который может проглотить довольно большой ком из жвачки – настолько большой, чтобы причинить настоящий вред.

Ранее писали о том, какой именно вред может нанести неправильное употребление жевательной резинки.

Источник: Independent ✓ Надежный источник
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