Эти привычки всегда разрушают слизистую: как спасти желудок

Без дисциплины здоровье не вернуть

Отсутствие регулярного питания, стрессовые ситуации, вредные привычки в виде курения и алкоголя оказывают крайне негативное влияние на желудок, указала терапевт Надежда Чернышова. При нерегулярном питании в желудке скапливается соляная кислота, раздражая стенки.

Стрессы же вредят регенерации клеток слизистой. Нервное состояние нарушает процесс регенерации клеток слизистой, которые быстро погибают и заменяются на другие.

А стресс сводит на нет появление новых клеток в слизистой – из-за чего образуется со временем язва. Курение же ослабляет внутреннюю оболочку желудка.