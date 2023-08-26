Эти привычки всегда разрушают слизистую: как спасти желудок

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Отсутствие регулярного питания, стрессовые ситуации, вредные привычки в виде курения и алкоголя оказывают крайне негативное влияние на желудок, указала терапевт Надежда Чернышова. При нерегулярном питании в желудке скапливается соляная кислота, раздражая стенки.
Стрессы же вредят регенерации клеток слизистой. Нервное состояние нарушает процесс регенерации клеток слизистой, которые быстро погибают и заменяются на другие.
А стресс сводит на нет появление новых клеток в слизистой – из-за чего образуется со временем язва. Курение же ослабляет внутреннюю оболочку желудка.
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