Выбросить с кухни: онколог назвал популярный, но очень вредный продукт

Выбросить с кухни: онколог назвал популярный, но очень вредный продукт
Фото: www.unsplash.com
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Здоровое питание продлит жизнь

Практически на каждом углу людям напоминают о том, как важно правильно питаться. Каждый медицинский эксперт старается внушить пациентам необходимость следить за тем, что является на столе. К сожалению, многие не воспринимают рекомендации всерьез, что приводит к страшным последствиям. Известный врач-онколог рассказал, какой продукт нужно срочно выбросить с кухни.

Артур Бернацкий еще раз напомнил, что именно неправильное питание приводит к развитию серьезных болезней. На этот раз эксперт обратил внимание на пристрастие многих россиян к такому бесполезному и вредному продукту, как растворимый кофе. Особенно не полезен для организма напиток "три-в-одном".

Эксперт пояснил, что такие "подделки" под кофе практически не содержат кофеин, намного чаще там встречается теобромин. Это вещество не тонизирует и не несет организму пользу. Эксперт отметил, что при желании взбодриться лучше пить натуральный кофе. Однако здесь важно не переборщить: в каждом  вопросе важна мера.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник

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