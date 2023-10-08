Кардиолог назвал признак раннего атеросклероза

Врач поделился экспертным мнением

Атеросклероз – страшный недуг, который характеризуется деформацией артерий вплоть до полной закупорки кровеносных сосудов, что может привести к ишемической болезни сердца.

По данным ВОЗ, инфаркт и инсульт занимают первые две строчки с писке причин смертности населения. Они могут стать следствием хронической болезни артерий, то есть атеросклероза.

Поэтому крайне важно выявить недуг на ранней стадии и оперативно начать лечение. Разумеется, собственноручно диагностировать у себя заболевание не следует. Лучше своевременно проходить медицинское обследование.

Однако один признак может помочь людям выявить атеросклероз на ранней стадии. Кардиолог Константин Крулев озвучил неочевидный симптом. По его словам, необходимо обращать внимание на преждевременное поседение волос

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