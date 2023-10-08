Как заставить кишечник работать

Опытный врач поделилась полезной информацией

Многие люди сталкиваются с проблемами пищеварения. При неправильно сбалансированном питании у человека могут начаться сложности с перевариванием пищи и опорожнением кишечника. Известный врач Диляра Лебедева дала советы, как справиться с этой весьма неприятной проблемой.



Если ситуация не запущена, может помочь простое внесение корректировок в ежедневное меню. Благотворным воздействием на желудочно-кишечный тракт обладает простой костный бульон. Он помогает наладить работу этой важнейшей системы организма, подчеркнула медицинский эксперт.



Данное блюдо в изобилии содержит коллаген и полезные минералы. Оно помогает заживить стенки кишечника, дает организму нужные микроэлементы, что также положительно сказывается на росте волос и ногтей.



Кроме того, костный бульон помогает восстановить иммунную систему организма и отлично действует на здоровье после перенесенного инфекционного заболевания или простуды. В то же время, что нужно помнить, что такая поддержка для организма подходит только для взрослых и детей от двух лет.



В любом случае, если есть серьезная проблема с желудочно-кишечным трактом, обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом и подобрать подходящую диету. Такой подход сохранит здоровье на долгие десятилетия.

