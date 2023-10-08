Какие продукты могут навредить при простуде

От дополнительной нагрузки организм сильно страдает

Когда человек сталкивается с простудным заболеванием, качество его жизни резко снижается. Разумеется, каждому хочется как можно быстрее избавиться от неприятного недуга. Для того чтобы поддержать организм в борьбе с заразой, нужно внимательно относиться к тому, что появляется в тарелке.



Полезными рекомендациями поделилась известный врач Маргарита Королева. Опытный эксперт подчеркнула, что при простуде из домашнего меню нужно обязательно исключить сладости. Дело в том, что всевозможные булочки, тортики и шоколадки мешают работе желудочно-кишечного тракта и заставляют его функционировать в усиленном режиме.



При этом во время болезни важно, чтобы лекарственные препараты хорошо усваивались. Когда желудочно-кишечный тракт перегружен, ему сложнее усваивать полезные микроэлементы.



То же самое касается жареной пищи и жирных блюд. Меню простудившегося человека должно состоять из полезных, легкоусвояемых продуктов. Тогда выздоровление придет в самые короткие сроки.

