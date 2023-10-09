Этот продукт может эффективно защитить от диабета

Советы от диетолога

Кисломолочные продукты играют важную роль в нашей жизни. Как правило, им отдают особое предпочтение сторонники правильного питания, соблюдающие различные диеты для сохранения стройной фигуры или здорового организма.

Сметана, кумыс, ряженка, мацони, кефир и подобные продукты богаты ценными для нашего организма аминокислотами и другими микроэлементами, которые помогают сохранить здоровье пищеварительной системы.

Однако польза для ЖКТ не единственное полезное свойство кисломолочных продуктов. Также они могут защитить человека от развития сахарного диабета второго типа.

Диетолог Ирина Мансурова назвала наиболее эффективный в борьбе с диабетом продукт, получаемый в результате закваски молока. По ее словам, особо полезен кефир. Можно также употреблять ряженку.

По словам эксперта, данные продукты помогают снизить уровень сахара крови, так как повышают чувствительность инсулиновых рецепторов в клетках.

Кстати, ранее мы рассказывали, почему важно ежедневно употреблять кисломолочные продукты.