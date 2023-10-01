Эти черты характера выдают алкоголика

Эти черты характера выдают алкоголика
Фото: pixabay.com
Особенности могут говорить и о склонности к другим зависимостям

К сожалению, далеко не все люди способны справиться со своими слабыми сторонами и могут впадать в зависимость от пагубных явлений. Вредные привычки со временем приводят к необратимым изменениям в организме и возникновению черт, способных выдать пристрастие человека, даже если он это тщательно скрывает.

"На самом деле зависимость проявляется невозможностью себя контролировать, когда человек не может сказать "нет" своему страстному увлечению и вовремя остановиться..." – сообщает портал "Доктор Питер".

Однако случается и обратная ситуация, когда черты характера определяют потенциальную зависимость человека. Иными словами, определенные манеры способные указать на склонность их носителя, например, к алкоголизму или другим вредным привычкам.

В их числе жажда к острым ощущениям, что в итоге может обернуться летальным исходом. Также можно выделить синдром дефицита внимания, из-за чего человек любыми средствами оказаться в эпицентре событий.

Также специалисты выделяют склонность к секретам, неудовлетворенность своей жизнью и нежелание брать на себя ответственность. А еще такие люди трудно себя контролируют и легко соглашаются на риск.

Депрессивность или повышенная тревожность тоже могут стать первыми звоночками. К слову, проблемы могут проистекать из детства.

Ранее Доктор Мясников назвал самый полезный напиток для иммунитета.

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник
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