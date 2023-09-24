Страшные последствия ежедневной езды на автомобиле озвучил врач

Эксперт предупредил водителей

Автомобили уже давно является необходимом элементом даже не роскошной, а повседневной жизни. Особенно много времени за рулем проводят жители многомиллионных мегаполисов. И всего этого есть опасные последствия.

Негативный эффект ежедневной езды на машине раскрыл спортивный врач Илья Мелехин. Он предупредил водителей о риске развития тяжелых заболеваний. По мнению эксперта, чаще всего страдают граждане, пренебрегающие физической нагрузкой.

К примеру, автолюбители рискуют заработать гиподинамию. Данный недуг характеризуется ослаблением мышечной деятельности. Врач предупредил, что заболевание становится следствием сокращения ходьбы в пользу езды.

Однако это не единственная проблема. Из-за сидячего образа жизни водители подвержены риску развития проблем со спиной и позвоночником. Сильная нагрузка, по словам эксперта, может привезти к образованию грыжи.

"Даже если машина комфортная, хорошая, с амортизаторами, всё равно это сидячее положение", – напомнил врач.

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