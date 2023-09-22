Одна плохая привычка может привести к потере зубов

Стоматолог рассказала о вреде вейпов

Слизистая оболочка является довольной чувствительной, особенно для воздействия различного рода химических веществ. Ежедневная привычка в виде курения вейпов может приводить к крайне губительным последствиям для полости рта, включая и полную потерю зубов, утверждает стоматолог Алина Болатаева.

В первую очередь, вейпы влияют на состояние пародонта. Это ткани, которые оберегают зуб от выпадения. Ежедневное курение может приводить к воспалению этой зоны, и если запустить болезнь, то не исключена и потеря зуба.

Также привычка сказывается на эмали. Она способна приводить деминерализации, истончению и в результате кариесу.

"Это происходит из-за содержания пропиленгликоля и глицерина, а также различных красителей и подсластителей", – пояснила специалист.

Отдельно снижается выделение слюны, что благоприятно способствует развитию бактерий, а следовательно и разрушению зубной ткани.

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