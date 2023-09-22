Одна плохая привычка может привести к потере зубов

Одна плохая привычка может привести к потере зубов
Фото: freepik.com
Стоматолог рассказала о вреде вейпов

Слизистая оболочка является довольной чувствительной, особенно для воздействия различного рода химических веществ. Ежедневная привычка в виде курения вейпов может приводить к крайне губительным последствиям для полости рта, включая и полную потерю зубов, утверждает стоматолог Алина Болатаева.

В первую очередь, вейпы влияют на состояние пародонта. Это ткани, которые оберегают зуб от выпадения. Ежедневное курение может приводить к воспалению этой зоны, и если запустить болезнь, то не исключена и потеря зуба. 

Также привычка сказывается на эмали. Она способна приводить деминерализации, истончению и в результате кариесу.

"Это происходит из-за содержания пропиленгликоля и глицерина, а также различных красителей и подсластителей", – пояснила специалист.

Отдельно снижается выделение слюны, что благоприятно способствует развитию бактерий, а следовательно и разрушению зубной ткани.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, о чем говорит немение пальцев рук.

Источник: Газета.ру
По теме

Задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев РФ в Карабахе

Баку ведет расследование

Армяне начали рвать российские паспорта после сдачи Карабаха

Митинги продолжаются в стране до сих пор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей