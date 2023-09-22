Одна плохая привычка может привести к потере зубов

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Слизистая оболочка является довольной чувствительной, особенно для воздействия различного рода химических веществ. Ежедневная привычка в виде курения вейпов может приводить к крайне губительным последствиям для полости рта, включая и полную потерю зубов, утверждает стоматолог Алина Болатаева.
В первую очередь, вейпы влияют на состояние пародонта. Это ткани, которые оберегают зуб от выпадения. Ежедневное курение может приводить к воспалению этой зоны, и если запустить болезнь, то не исключена и потеря зуба.
Также привычка сказывается на эмали. Она способна приводить деминерализации, истончению и в результате кариесу.
"Это происходит из-за содержания пропиленгликоля и глицерина, а также различных красителей и подсластителей", – пояснила специалист.
Отдельно снижается выделение слюны, что благоприятно способствует развитию бактерий, а следовательно и разрушению зубной ткани.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, о чем говорит немение пальцев рук.
Баку ведет расследование