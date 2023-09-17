Врач развеял мифы о вакцинации собак

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Довольно часто хозяева отказываются ставить собакам прививки из-за своих личных заблуждений по поводу процедуры. Развеять все главные мифы о вакцинации питомцев решил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
В беседе с "Мослентой" он указал, что часто люди переживают из-за возникновения у питомца заболевания. Специалист отметил, что и правда у собаки может возникнуть индивидуальная реакция, как бывает и у людей, но лекарство поможет организму выработать иммунитет.
Второе заблуждение – если пес мало выходит на улицу, то и вакцинация не нужна. По словам эксперта, это не так. Человек спокойно может принести вирус в дом и являться источником заражения.
Также многие считают, что переболевшему питомцу не требуется дополнительная помощь в виде вакцинации. Все дело в том, что иммунитет появляется не навсегда, и через время прививку делать необходимо, чтобы поддерживать его в боевом состоянии.
Еще один миф – что лекарства хватает на несколько лет. Как говорит Голубев, ставить вакцину нужно каждый год, поскольку действие препарата и правда может сохраняться долгое время, но его эффективность постоянно снижается.
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