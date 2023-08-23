Сверхленивая собака заставила народ хохотать – видео

Пес и слышать не хочет об активной жизни

Появление дома любимого зверя вносит серьезные перемены в жизнь. Домашние питомцы всегда становятся полноправными членами семьи, необычные повадки которых порождают массу легенд. Большое любопытство у интернет-публики вызвал необычный пес, который мгновенно поставил мировой рекорд по лени.



Как известно, многие заводят собак для того, чтобы больше времени проводить на улице и вести более активный образ жизни. Животным нужно много гулять, им требуется движение. Однако, как продемонстрировал набравший большую популярность видеоролик, далеко не всегда это так. Иногда собаки оказываются сверхленивыми и абсолютно не желают активничать.



На видео, которое бурно обсуждают в социальных сетях, хозяин жалуется на ленивого домашнего зверька. Судя по всему, пса вывели на длительную прогулку и ради этого даже отправились на машине поближе к природе. Однако близость окружающей среды собаку не впечатлила. Хозяин заснял ленивого зверя, который ради того, чтобы отлынуть от прогулки, решил притвориться мертвым.





Забавный ролик заставил интернет-пользователей хохотать. Многие отмечают, что сами иногда не прочь прикинуться спящими для того, чтобы отвертеться от повседневной рутины и остаться отдыхать в теплой кроватке.

